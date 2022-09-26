Konya'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da kavşakta 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, her 2 sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Emniyet Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 42 AFG 713 plakalı motosiklet, S.Y.'nin kullandığı 42 AJR 667 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan her iki motosiklet sürücüsü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.