İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli ilçesi Taşağıl-Alhan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi istikametinden Alhan Mahallesi istikametine seyir halinde bulunan N.S. (30) yönetimindeki 42 EPT 49 plakalı motosiklet ile H.K. (21) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, NS. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. ile diğer motosiklet sürücüsü H.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.