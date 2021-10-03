Konya'da muhtar deneme amaçlı isot biberi yetiştirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilik yapan ve aynı zamanda muhtar olan İsmail Duman, tarım arazisinde deneme maksadıyla isot biberi üretimi gerçekleştirdi.

Güneydoğu illerinden Şanlıurfa'ya özgü bir bitki ve biber türü olan İsot biberini Beyşehir'de de yetiştirdiğini belirten Akçabelen Mahallesi Muhtarı Duman, yerleşim biriminde alternatif ürün olarak bu yıl deneme amaçlı 5 dekarlık alanda isot biberi üretimi yaptığını belirterek, üründe hasat zamanının da geldiğini kaydetti. Hasat dönemi ile birlikte ekilişin yapıldığı kendisine ait arazide ürünü topladıklarını ve kurutma işlemine de tabi tuttuklarını aktaran Duman, biberin alıcısının da hazır olduğunu vurgulayarak, “Maliyeti ve bakım işleri düşük ve de verimi güzel olan biberin ekimini bölgemizde herkese tavsiye ediyorum. Mahallemizde biber ekimini 80 dekar seviyelerine çıkarabilirsek işleme değirmenini de kurabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anavatanı Şanlıurfa olan isot biberi güneş gören düz alanlarda içindeki tohumu çıkarılarak temiz bir zemin üstünde kurumaya bırakılıyor. Kurutulma işleminin ardından ise satışa hzır hale geliyor.