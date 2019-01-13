Konya'da muslukların yüzde 97'sinden Torosların memba suyu akıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mavi Tünel'den gelen içme suyunu şehir şebekesinin yüzde 97'sine ulaştırdı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Su Arıtma Tesislerinin ardından Mavi Tünel'den gelen içme suyunun ilk olarak şehrin belli bölgelerine ulaştırıldığını hatırlatarak, artık şehrin yüzde 97'sinin Toroslardan gelen memba suyunu içmeye başladığını söyledi. Başkan Altay, Seçme Su Arıtma Tesislerinden günlük olarak 222 bin metreküp su alınmaya başladığını belirterek, “Söz verdiğimiz gibi 2018 yılı sonu itibariyle şehir şebekesinin yüzde 97'sinden Torosların memba suyu akmaya başladı. Bu vesileyle böylesine tarihi bir hizmetin hayata geçmesinde büyük gayretleri bulunan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımıza, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ile Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şebekeye verilen suyun yüksek kaliteli memba suyu olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanlığının 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen ve devamlı kontrolleri yapılan Mavi Tünel'den gelen suyumuzun kalitesi çok yüksek. Dünya standartlarındaki suyumuzun içimi ise oldukça hoş ve yumuşak” diye konuştu.