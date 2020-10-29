İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da müstakil evde yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Canımana Mahallesi'nde Fatih Doğan'a ait müstakil evde yangın çıktı. Evde bulunanlar dışarı çıkarken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Mahalle sakinleri de yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.