İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da müstakil evde yangın

Konya’da müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konya'da müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Doğancık Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.