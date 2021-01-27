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Konya'da müstakil evin çatısında yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesinde Osman Demirkıran'a ait müstakil evin çatısında yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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