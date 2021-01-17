İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da mutfaktaki gaz sızıntısı patlamaya yol açtı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede mutfakta bulunan tüpteki gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede mutfakta bulunan tüpteki gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Hacıakif Mahallesi'nde 40657 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi'nde bir apartman dairesinde tüp patlaması olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Cüneyt Ç., sağlık görevlileri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede patlamaya, mutfakta bulunan tüpteki sızıntının neden olduğu tespit edildi. Patlamayla birlikte evin camları kırılırken, sızıntının olduğu mutfak tüpü Cüneyt Ç. tarafından tedbir amacıyla balkondan aşağıya atıldı. Aşağıya atılan tüp incelenmek üzere itfaiye merkezine götürüldü. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Cüneyt Ç.'nin vücudunda ikinci derece yanıklar sebebiyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.