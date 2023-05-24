Konya'da Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yıldönümünde anılıyor

yıldönümünde Konya'da çeşitli etkinlikler ile anılıyor.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yıldönümünde merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi paydaşlığında düzenlenen "Anadolu Mektebi Vefatının 40. Yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı" ile anılıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılış paneli ile başlayan program 4 gün boyunca dolu dolu sürecek. Türkiye'nin 13 farklı şehrinden yazar, öğretmen ve öğrencinin buluşacağı programda, Necip Fazıl'ın hayatını ve eserlerini konu alan paneller, konferanslar, fotoğraf sergisi, konser, şiir dinletisi ve yazar buluşmalarının yanı sıra şehir-kültür gezisi yapılacak. Açılış programında yapılan konuşmalarda Üstad Necip Fazıl'ın fikir, sanat ve aksiyon hayatında oynadığı önemli role dikkat çekildi. Konuşmaların ardından panele geçilirken, Prof. Dr. Turan Karataş ile Prof. Dr. İbrahim Kavaz da değerlendirme konuşması yaptı. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından panelist öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapıldı. Anma programı çerçevesinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde Sanatçı Uğur Işılak tarafından Necip Fazıl'ın bestelenmiş şiirlerinin seslendirileceği bir konser gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Anma etkinliği açılış paneline Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in yanı sıra Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Düz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.