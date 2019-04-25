Konya'da "Neden Endüstri 4.0?" paneli

0?” konulu panel düzenlendi. Panelde Endüstri 4.0'ın getireceği yeniliklerden ve izlenilecek yol haritasından bahsedildi.

Panelin açılışında konuşan Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, ülkemizdeki genel istihdamın yüzde 75'inin küçük ve orta ölçekli işletmeler olan KOBİ'lerde görüldüğünü belirtti. Başkan Altun, ”Tüm sanayi otoritelerinin de belirttiği üzere bünyesinde barındırdığı 30 binin üzerindeki KOBİ ile Türkiye'nin KOBİ başkentinin Konya olduğunu iftiharla dile getiriyoruz. Her geçen gün yeni yatırımlarla büyüyen KOBİ'lerimizin devamlılığını koruyabilmesi için sürekli değişime ve gelişime ihtiyaç vardır” dedi.

Günümüzde evlerimize kadar giren dijital teknolojilerin sanayi ve hizmet sektöründeki KOBİ'lerden bağımsız olmasının düşünülemeyeceğini kaydeden Altun, “Hatta öyle ki 2011 yılında Almanya Hannover Fuarında ilk defa terim olarak kullanılmaya başlanan '4. Sanayi Devrimi' veya yaygın adıyla 'Endüstri 4.0'; söz konusu dijital teknolojilerle birlikte bildiğimiz anlamdaki üretim, iş ve çalışan kavramını tamamen değiştirecektir. Özellikle makinelerin birbiriyle haberleşerek insansız esnek üretimler yaptığı Endüstri 4.0 teknolojileriyle birlikte işçilik maliyetlerinin düşeceği, müşteriye özel üretim olanaklarının hızlanacağı ve otonom robotlarla birlikte emek yoğun sektörlerin darbe göreceği düşünülmektedir. Bu nedenle teknolojik gelişime kayıtsız kalmamak için bizlerin söz konusu Endüstri 4.0'a hazırlık yapmak gerekliliği zorunluluktur. Ülkemizin sanayi devriminde teknolojiyi geç yakalaması veya sanayi devrimine yönelik teknolojideki dışa bağımlılığın getirdiği sosyal ve ekonomik zorlukları günümüzde hep birlikte yaşıyoruz. Bunun için Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dijitalleşme devrimini yakalamak için bu kavramı iyi anlamamız, hatta millileştirmeye yönelik teknolojileri geliştirmemizde elzem bir durumdur. Dijitalleşme olarak adlandırılan Endüstri 4.0'ın yaygınlaştırılmasına yönelik teknolojileri ithal etmek yerine bu doğrultudaki ihtiyaçlarımızı doğru tespit edip bu teknolojileri kendi bünyemizde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bu ekosistemi kurarken bizim gibi meslek kuruluşlarının, üniversitelerin ve sanayicilerin 'Sanayide Yeni Bağımsızlık Hareketi' sloganını benimseyerek, söz konusu Endüstri 4.0 teknolojilerini iyi anlamamız, avantaj ve dezavantajlarını önümüze koyarak bir yol haritası oluşturmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. İki oturumda gerçekleştirilen panelde konuşmacılar, "Endüstri 4.0 Evreleri, Türkiye'nin yol haritası", "Endüstri 4.0 teknolojisinde yazılım ve otomasyon" ve "Endüstri 4.0 uygulamaları" başlıklarında bilgiler verdi. Panelin sonunda Şube Başkanı Aziz Hakan Altun tarafından panelistlere hediye takdimi yapıldı.