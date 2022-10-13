Konya'da nefes kesen Bölgesel Masa Başı ve Saha Tatbikatı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) uygulanabilirliğini artırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak, planlardaki muhtemel çalışma ve eksiklikleri belirlemek maksadıyla gerçekleştirilen Bölgesel Masa Başı ve Saha Tatbikatı nefesleri kesti.

Konya Valiliği koordinesinde, Beyşehir Gölü kenarındaki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'nda gerçekleştirilen tatbikata, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) yanı sıra Afyonkarahisar, Niğde, Aksaray ve Karaman'dan gelen AFAD ekipleri de iştirak etti. Farklı etaplar halinde yürütülen tatbikatta, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı Bot Timi, jandarma iz takip köpeği, polis arama ve kurtarma, özel harekat timi, yerel destek ve UMKE ekipleri, AFAD gönüllüleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı. Tatbikatta senaryo uyarınca, dağlık alanda mahsur kalan ve kaybolan 10 kişilik grup ile 5 kişilik öğrenci topluluğunun yer aldığı teknenin göl sularında alabora olması neticesinde göl üzerinde gerçekleştirilen arama kurtarma operasyonları icra edildi.

"23 adet çalışma grubumuzun koordinesi AFAD tarafından yapılmaktadır"

Başarıyla sona eren tatbikat sonrasında AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Plan çerçevesinde 5 vilayeti kapsayan bölgesel bir masa başı ve saha tatbikatı icra ettiklerini anlatan Tosun, senaryolar doğrultusunda, mahsur kalma, kaybolma ve boğulma vakalarını konu aldıklarını belirterek, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde 23 çalışma grubuyla beraber bölgesel masa başı ve saha tatbikatının gerçekleştirildiğini söyledi. Yıldız Tosun, 23 çalışma grubunun da ana çözüm ortakları olduğunu ve ana çözüm ortaklarının da destek çözüm ortakları bulunduğunu vurgulayarak, “Haberleşme çalışma grubu, nakliye çalışma grubu, arama kurtarma çalışma grubu, beslenme gibi, bunun gibi 23 adet bu çalışma grubumuzun koordinesi AFAD tarafından yapılmaktadır. AFAD, Türkiye'nin ortak gücüdür. Bunu özel kurum ve kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, gerçek kişilerle, tüzel kişilerle gerçekleştirmektedir. Buradaki tatbikatta da emniyetimizin deniz polisi, jandarma, itfaiye dalgıç ekipleri, itfaiye arama kurtarma ekipleri, akredite olduğumuz Alperenler, Can Suyu, Beşir, hep birlik ve beraberlik içerisinde AFAD'ın koordinesi altında çalışılmıştır. Psiko sosyal destek çadırları kurulmuştur, yine UMKE ile birlik beraberlik içerisinde icra edilmiştir. Yani AFAD tarafından koordine edilmiştir, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.