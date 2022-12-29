Konya'da öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. yönetimindeki otomobil, kavşakta A.K. idaresindeki öğrenci servis minibüsüne yandan çarparak devrilmesine yol açtı. Kazada yan yatan servis minibüsünün sürücüsü ile araçta bulunan 4 öğrenci ve otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, kazanın ardından hastaneye giderek yaralı öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Konuk, yaralı öğrenciler ile öğrenci servis minibüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığını ve öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu olmaya başladığını belirterek, servis minibüsünün Beyşehir Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan araç olduğunu kaydetti.