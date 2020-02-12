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Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin Atabey Gençlik Projesi kapsamında şehir merkezindeki liselerde okuyan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezindeki sinema salonlarında “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filmi ile buluşturuyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere tarihi yaşatmak için sinema etkinliği gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Atabey Gençlik Projesi kapsamında, vizyonda olan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filmini öğrencilerle buluşturuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezindeki iki salonunda filmi heyecanla izleyen öğrenciler, filmi çok beğendiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


Senaristliği ve yapımcılığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından yapılan filmde, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in, seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesi konu ediliyor. Atabey Gençlik Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullardan sinema etkinliğine 5 bin öğrencinin katılması amaçlanıyor.

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