Konya'da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenleri Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilişinin 93'üncü yılı programı Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Başöğretmen Mustafa kemal Atatürk ve edebiyete intikal etmiş öğretmenler adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milli Eğitim İl Müdürü Murat Yiğit, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı.

"Bizim medeniyet tarihimizde ilimin irfanın ayrı bir yeri vardır"

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutladığını belirterek, “24 Kasım Öğretmenler Günü'nü cani gönülden tebrik ediyorum. Aramızdan ayrılmış öğretmenlerimizi riyat ediyoruz. Yeni başlayan öğretmen kardeşlerimize de tebrik ediyorum. Emekli olan öğretmen büyüklerimizi teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz hayat boyu dokunuşlarıyla hem bireysel gelişimiz hem toplumsal gelişimimizi sağlıyorlar. Bizim medeniyet tarihimizde ilimin irfanın ayrı bir yeri vardır. Aslında insanlık tarihimizde yeri vardır. İnsanın kendisini bilmesi, çevresini bilmesi, doğru okuması, istikamet gözetmesi, yönlendirmesi bilgi ile olur. Bu bilginin öğretilmesi, analiz edilmesi, değişik alanlarda kullanılmasının öncüleri öğretmenlerimizdir. Bu gün Anadolu'nun dört bir tarafında mezun olur olmaz en ücra köşelerde giderek en büyük fedakarlıklarda bulunan çocuklarımızın yetişmesine vesile olan siz öğretmenlerimize borçluyuz. Bütün ülkede, ilimizde, ailelerde zararlı maddeler çok hızlı yayılmaktadır. Bu zararlı maddelerle mücadelelerde öğretmenlerimiz aktif öcülük yapmaktadır. Sadece öğretmenlik faaliyetlerin dışında sosyal sorumluklarda gönüllü olarak rol oynamaktadırlar. Tekrardan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyorum” dedi.

"Şehit öğretmenlerin devrettiği bayrağı daha da ileriye taşıyan ve taşıyacak olan öğretmenlerimizi saygı ile anıyorum"

Meslektaşların 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlayan Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Gönül coğrafyamızın kuşattığı her bir karış toprakta kutlu medeniyetimizi gürbüz bir ağaç gibi yeşerten, ömrünü ilim öğretmeye, güzel ahlaka insan yetiştirmeye adayan, cümlelerle sığmayan fedakarlıklarla sahibi meslektaşlarıma bu anlamlı gün vesilesiyle şükranlarımı sunuyor tüm öğretmelerimi gönülden tebrik ediyorum. Tarihimiz her döneminde nice zorlukların, yıkımların, savaşların arasından bu aziz millete asla zincir vurulamayacağı öğreten Sultan Alparslan'ın, Osman Gazilerin, Abdülhamidlerin ve Mustafa Kemalleri yetiştiren kalpleri ve akılları yanlış, batıl olana değil hak ve hakikatte yönlendiren tüm öğretmenlerimizi minnetle anıyorum. İrfan ile kuşanmış ilimlerini zaman ve mekan sınırı tanımadan nesilden nesile aktarmış, Mevlana'nın, Ak Şemsettin'in yolunda yol edinmiş tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Yusuf Elitaş'ın, Aybüke Yalçın'ın, Necmettin Yılmaz'ın, Arzu Özsoy'un, Ayşenur Alkan'ın ve adını burada anamadığım nice şehit öğretmenin devrettiği bayrağı daha da ileriye taşıyan ve taşıyacak olan öğretmenlerimizi saygı ile anıyorum. Hayata başarı ile tutunmuş her insanı arkasında bir öğretmenin emeği, ilimi ya da rehberliği vardır. Onun öğrencisi ile kurduğu gönül bağı insan hayatının tecrübe edinmiş, en güçlü duygularından biridir. Büyük fedakarlıklar içinde görev yapan bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımı da en kalbi duygularla kutluyorum. Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimize ve ahirete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi de rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere Vali Vahdettin Özkan tarafından belgeler verildi. Belge verilmesin ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin tarafından yemin töreni gerçekleştirildi. Program Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen tiyatro gösterisi ve il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile son buldu.