Konya'da Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenleri Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilişinin 93'üncü yılı programı Başöğretmen Mustafa kemal Atatürk ve edebiyette intikal etmiş öğretmenler adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Vekili Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Mehmet Aydın, “Millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal'e başöğretmenlik unvanın verildiği bu anlamlı günde görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere geleceğe bizleri taşıyacak olan gücümüz tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesiller olmaktadır. İlim, irfan, bilgi ve tecrübe sahibi öğretmenler de üstelendikleri sorumlulukla çocuk ve gençlerimize yarına taşıyacak olanlardır. Öğretmenler çocuklarının sadece akademik eğitimlerle değil aynı zamanda insani değerlerini de öğreten iyi bir fert olan kişilerdir. Bir araya geldiğimiz bu günde siz vefakar, cefakar, fedakar öğretmenlere ve eli öpülesi öğretmenlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum” dedi.

“Hoşgörü ve sevgi mirasını nesilden nesille taşımış öğretmenlerimizin minnetle anıyorum”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, “Geçtiği her yere bereket tohumları saçarak yoluna devam eden ırmaklar misali, ömrünü insanlara faydalı olmayı amaçlamış her biri öğrencisi için gösterdiği fedakarlık insanlık namına göklere yükselen nice destanın yazarı olmuş saygı değer öğretmenlerimizi bu anlamlı gün vesilesiyle tebrik ediyorum. Zaman ve mekan sınırı olmadan ve onu tanımdan sevgiyle kuşattığı bilgileri öğrencisine nakşetmiş bu vatanın gönül coğrafyamızın ve insanlık ailesinin tüm güzelliklerini kalplere dokumuş hoşgörü ve sevgi mirasını nesilden nesille taşımış öğretmenlerimizin minnetle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi tarafından tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Program, il genelinde yapılan anı, şiir, resim, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi