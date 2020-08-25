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Konya'da orman yangını

Konya’nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Eski Mezbahane üstünde bulunan seyir tepesi olarak bilinen tepenin eteklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Seydişehir Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ve Konya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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