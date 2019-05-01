Konya'da ormanlık alanda çıplak erkek cesedi bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağında çorap ve belinde kuşağa benzer bez parçası bulunan 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesi Kalafat Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, yerde çıplak bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin ayağında çorap ve belinde kuşağa benzer bir bez parçası olduğu belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından cesedin 15 günlük olduğu ve çürümeye başladığı öğrenildi. Kimliği tespit edilmeye çalışılan ceset, otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.