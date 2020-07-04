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Konya'da ormanlık alanda yangın

Konya’nın Taşkent ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Konya'nın Taşkent ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.



Yangın, saat 15.30 sıralarında Taşkent ilçesi Messeni mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye arazözler, itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın kısa sürede yayılırken, ekipler değişik noktalardan söndürme çalışmalarına başladı. Yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek verdi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında yaklaşık 1,5 dekarlık alanda zarar meydana geldi.

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