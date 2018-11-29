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Konya'da örnek dolmuş şoförü ödüllendirildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hayata döndüren dolmuş şoförünü ödüllendirdi.


Konya'da, Haziran 2018'de Meram İlçesi Hatıp Caddesinde yaşanan trafik kazasında kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Zercu'ya ilk müdahaleyi yaparak hayata döndüren dolmuş şoförü Erkan Sütçü, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın makamında gerçekleşen görüşmeye kazada yaralanan Mehmet Ali Zercu ve ailesi de katıldı.


Uzun Harmanlar Dolmuş Durağında dolmuşçuluk yapan Erkan Sütçü'ye teşekkür eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da görev yapan dolmuş şoförlerinin her birinin aynı bilinçte olduğunu hatırlatarak Sütçü'ye teşekkür etti ve bu örnek davranışından dolayı çeyrek altın hediye etti. Dolmuş şoförü Erkan Sütçü'nün kazada ilk müdahaleyi yaptığı Mehmet Ali Zercu ve ailesi de Sütçü'ye teşekkürlerini iletti.


Görüşmenin sonunda KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Zercu ailesi, Uzun Harmanlar Dolmuş Durağı Başkanı Latif Erdoğan ve örnek dolmuş şoförü Erkan Sütçü ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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