Konya'da oto galeride bıçaklı kavga: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir oto galerisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeride yaşandı. L.B.'ye ait iş yerinde arkadaş oldukları ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Yaralanan iş yeri sahibi L.B. ve kardeşi Ö.B. ile F.K. ve S.S. otomobillerle Beyşehir Devlet Hastanesinde götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan F.K.'nın yanı sıra L.B. ve Ö.B. adlı kardeşler de hastanede yapılan müdahale sonrasında Konya'daki farklı hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, yaşanan olay sonrasında hastane ve çevresinde önlem alırken, jandarma ekipleri de hastaneye takviye olarak geldi. Polis olay yeri inceleme ekipleri, bıçaklı kavganın yaşandığı kan gölüne dönen iş yerinde incelemede bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.