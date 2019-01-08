Konya'da otobüslere kış lastiği denetimi

KONYA (İHA) – Konya'da trafik polisleri otogar çıkışında otobüslerde kış lastiği kontrolü yaptı.

Ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi için sürekli olarak trafik uygulamaları yapan Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri Konya Otogar çıkışındaki kontrol noktasında otobüsleri durdurarak lastik dişlerinin ölçümünü yaptı. Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmaması gereken ve standartlara uygun olan otobüsler yolculuklarına devam etti. Bir firmada otobüs şoförü olan ve Konya-İzmir seferine çıkan Bahadır Çimen, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Doğru uygulama. İnsanlarımızın can güvenliği açısından, memleketimizin hava şartları açısından, kış lastiği uygulaması iyi bir şey. Kış lastiklerimiz 11. ay gelmeden takılır. Bu yönden uygulamadan memnunuz. Emniyetimizden, İçişleri Bakanlığımızdan bu yöndeki uygulamalarından dolayı memnunuz. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza

Uygulama ile ilgili bilgi veren Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Ömer Yanık ise, “2018-2019 yılında Konya Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulamamızı ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen talimat doğrultusunda da otogar çıkış noktasında şehirler arası otobüsler üzerinde bu kontrollerimizi yapıyoruz. Şehirler arası otobüslerde kış lastiği uygulamasının yanı sıra takograflarda vatandaşlarımızın daha güvenli bir seyahat yapması için bu kontrollerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca havanın yağışlı olması ve gece saatlerinde buzlanma dolayısıyla şehirler arası yolları kullanan şoför arkadaşlar mutlaka kış lastiği kullanalım. Kış lastiği takmayan sürücülere de 625 lira para cezası idari işlem uygulanmaktadır. Burada amaç vatandaşlarımıza cezai işlem uygulamaktan ziyade daha güvenli ve daha konforlu bir seyahat açısından tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.