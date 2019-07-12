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Konya'da otomobil alev alev yandı

Konya’da seyir halindeki otomobil çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Konya'da seyir halindeki otomobil çıkan yangın sonrası alev alev yandı.


Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracından yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini yolun kenarına çektikten sonra aşağıya indi. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası otomobil alev alev yanmaya başladı. Sürücünün ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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