Konya'da otomobil dağa çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkarak dağın kayalıklarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ü. yönetimindeki 07 B 0859 plakalı otomobil, seyir halindeyken Huğlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dağın kayalıklarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan H.Ü., O.D. ve M.D. olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan M.D. ile H.Ü. acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya nakledildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.