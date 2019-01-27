Konya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş. yönetimindeki 42 BLN 16 plakalı otomobil, Konya yönüne seyir halindeyken zemindeki gizli buzlanma sebebiyle kayarak kontrolden çıktı. Önce bölünmüş yolda refüje çarpan otomobil devrilerek yan yattı. Kaza yapan otomobil devrildiği sırada arkadan gelen seyir halindeki Ertuğrul Ç.'nin kullandığı 42 CNV 14 plakalı hafif ticari aracın kapısına yandan çarparak zarar verdi. Kazada devrilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Habibe, Emine Ebrar ve Zeynep Rana Ş. ile Ebubekir ve Ayşe G. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.