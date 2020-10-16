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Konya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü

Konya’da meydana gelen trafik kazasında direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Yolu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Çivlik (76) idaresindeki 42 FY 501 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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