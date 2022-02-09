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Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Seydişehir- Konya Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki 42 K 6287 plakalı Renault marka otomobil, aynı yöne seyir halindeki Mustafa A. idaresindeki 42 J 9900 plakalı Kia marka cip ile çarpıştı. Kazada Mehmet Y. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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