İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 E 4456 plakalı kamyonet ile O.G. idaresindeki 42 ALV 639 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü O.G. ve otomobilde bulunan R.C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan R.C.'nin sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.