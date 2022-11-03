İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu'nun 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan S.Ü. yönetimindeki 42 H 3674 plakalı otomobil, Hüyük yol ayrımındaki kavşağa geldiğinde N.K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Konya ve Beyşehir'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.