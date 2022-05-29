Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 2. kilometresindeki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus T. yönetimindeki 42 AKS 906 plakalı minibüs Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyir halinde iken çevre yolundan kavşağa giriş yapmak isteyen M.Ç. yönetimindeki 42 BDD 62 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü ile yanındaki babası Mahmut Ç. araç içerisinde sıkıştı. Yaralanan baba ve oğlu kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Hikmet D. de yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan M.Ç. ile beden eğitimi öğretmeni olan babası Mahmut Ç. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunması sebebiyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.