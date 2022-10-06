Konya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir ilçesi Atakent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit A. idaresindeki 42 ANZ 801 plakalı tır, Hüseyin Berkay Yılmaz idaresindeki 31 AHU 837 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu Tugay S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hüseyin Berkay Yılmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.