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Konya'da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Afganistan uyruklu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Afganistan uyruklu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir Eylikler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 42 KM 824 plakalı otomobil, mahalle yolu üzerinde köprü mevkiine geldiğinde tali yola dönüş yapmak isterken buzlu zeminde kayarak kanala düştü. Irmağın su debisinin düşük olması sebebiyle şans eseri toprak zemine düşerek ters dönen araç içerisinden sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Afganistan uyruklu Ahmet Hasan yaralandı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Hasan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kanala düşen otomobil ise adrese sevk edilen bir vinç tarafından çıkarıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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