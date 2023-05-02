Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin karayolunda park halinde duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 17. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mustafa Ş. yönetimindeki 42 H 9245 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde duran 42 ANR 629 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Havvana Ş. ve Perihan M., 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.