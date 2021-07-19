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Konya'da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Ankara-Konya Karayolu Olof Palme Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.'nin (30) kullandığı 06 M 3967 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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