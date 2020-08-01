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Konya'da otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Konya-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.T. idaresindeki 07 CVZ 42 plakalı otomobil, Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. (36), O.T. (8), Y.T. (15) ve Ö.T. (11) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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