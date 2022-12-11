Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana Karayolu üzeriıyd Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 06 DS 9299 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Şarampole uçan otomobil yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.