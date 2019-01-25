Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Ereği ilçesinin Hortu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan T.Ü. idaresindeki 16 ACS 801 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.