Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.35 sıralarında Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan Ahmet K. (46) idaresindeki 42 AKY 267 plakalı Ford marka otomobil yol ayrımında bulunan kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.