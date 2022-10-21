Konya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi ile Kırkkuyu Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AKC 501 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak yan duran otomobilde bulunan Mehmet Ö. ile Serdar Ö. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.