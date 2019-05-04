Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. (47) idaresindeki 06 DM 7659 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil şarampolde durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ü.K. ile otomobilde bulunan N.K. (46), Ö.Y. (45), F.A. (72) ve N.A. (64) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.