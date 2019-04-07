Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolu Zengen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. yönetimindeki 41 N 6345 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Hamdullah D. idaresindeki 47 PD 170 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Fatma D. ve Ayşegül D. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma D. ve Ayşegül D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.