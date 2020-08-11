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Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Konya’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. (27) idaresindeki 42 DCR 52 plakalı Mercedes marka otomobil, M.T. (36) idaresindeki 03 ET 430 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülsüm Sude A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Gülsüm Sude A'nın durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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