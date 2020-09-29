Konya'da otomobilde 6 tabanca ve pompalı tüfek bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir otomobilde yapılan aramada; 6 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucunda M.B. (39) isimli şahısta çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı. Arama kararı alınmasının ardından şüphelinin evinde, iş yerinde ve otomobilinde aramalar yapıldı. Şahsın aracında 6 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 6 şarjör, 4 tabanca mermisi, tabanca parçaları ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.