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Konya'da otomobilde yangın paniği

Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken duman çıkmaya başlayan otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken duman çıkmaya başlayan otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Olay, akşam saatlerinde Alpaslan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Mahallesinde seyir halinde olan 42 ADJ 364 plakalı otomobilin sürücüsü H.İ.D, motor kısmından dumanların çıktığını fark edince aracı durdurdu. İtfaiyeye haber veren sürücü kaputu kaldırarak yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü. Motor kısmı zarar gören otomobil kullanılamaz hale geldi.

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