Konya'da otomobilden 1,5 metrelik yılan çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir otomobile giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Olay, Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobile giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı fark eden araç sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Otomobilin motor kısmındaki yılan, itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yakalandı. Ekipler, zehirli olduğu belirtilen yılanı yerleşim yeri uzağında araziye bıraktı.