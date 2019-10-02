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Konya'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

Konya’da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacışaban Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram'dan merkez istikametine seyir halinde olan M.Ş. (20) idaresindeki 42 SH 739 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Murat Çınardalı'ya çarptı. Kazada, Murat Çınardalı ağır yaralandı. Yaralı Çınardalı, sürücü M.Ş.'nin ihbarı üzerine ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Çınardalı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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