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Konya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Doğrugöz Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Hasan Ü. yönetimindeki 32 LC 397 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir eden Ali U. idaresindeki 42 UA 605 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hasan Ü., Ümmüye Ü., Ümmühan K., Bayram K. ile otomobil de bulunan Muhammet Selim P., Alper Kaan Ç. ve Murat E. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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