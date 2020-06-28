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Konya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Zincirlikuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail D.'nin kullandığı 42 DRE 20 plakalı motosiklet, Halil K. idaresindeki 42 GG 385 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü İsmail D. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı sürücü, Konya'ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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