İhlas Haber Ajansı

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Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, 13.30 sıralarında Kulu ilçesi Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyza Nur E. (19) idaresindeki 08 AH 551 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 34 DFL 721 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Beyza Nur E. ve yanında bulunan İ.E. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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