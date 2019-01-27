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Konya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Atakent Mahallesi Asude Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal B. idaresindeki 42 EKB 63 plakalı otomobil, Ebubekir Y. yönetimindeki 42 V 6563 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 42 EKB 63 plakalı otomobil savrularak kaldırımdaki ağaca daha sonra park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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