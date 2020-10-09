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Konya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muhsin Y. yönetimindeki 42 TP 125 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi üzerinde seyir halinde iken karşı yönden gelen Alim Y. idaresindeki 42 AFK 523 plakalı otomobille bir akaryakıt istasyonunun önündeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 TP 125 plakalı otomobil kaldırım üzerine çıkarak duvara çarpıp durabildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile Özhan Y. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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